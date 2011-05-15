Для співпраці з ЄС потрібні чотири умови

Для співробітництва європейських країн з Україною необхідно забезпечити умови захисту іноземних інвестицій, що надходять до країни.

Про це в рамках Дня Європи в Миколаєві заявила заступник голови Місії Великобританії Джудіт ГАРДІНЕР, передає кореспондент УНІАН.

«Ми готові до співпраці всіма можливими способами. Для цього потрібні відповідний бізнес-клімат, зрозуміла правова система, в якій можна буде легко орієнтуватися, мінімальні бюрократично перешкоди для ведення тут бізнесу і відповідний настрій населення проти корупції”, - сказала Дж.ГАРДІНЕР.

На її думку, найкраща реклама, яку може зробити собі Миколаїв – це досвід вже працюючих інвесторів.

«Дуже важливо, щоб інвестори могли звертатися до вас у випадку, якщо виникають якісь проблеми і важливо, щоб вони були упевнені, що їх захистять”, – додала вона.

У Миколаєві представники європейських країн 13 травня побували на українсько-французькому підприємстві «Лакталіс-Україна», яке одержує іноземні інвестиції.

14 травня гості відвідали комунальне підприємстві «Миколаївводоканал», яке одержало грант від Європейської Комісії і кредит Європейського інвестиційного банку.

Фінансування буде направлено на розвиток систем водопостачання і водовідведення Миколаєва, повідомили в прес-службі міськради.

15 травня в рамках Дня Європи делегація послів в Баштанці Миколаївської області зустрінеться з представниками проекту EUROBUS 4, які супроводжують святкування Днів Європи в Україні. В Баштанці команда Євробуса вирішуватиме низку актуальних питань по налагодженню зв`язків між молоддю України і Європи.