Презентовано 24-й том Книги пам'яті

У рамках святкування 66-х роковин Великої Перемоги Донецьким обласним відділенням пошуково-видавничого агентства «Книга Пам`яті України» було проведено урочисту презентацію 24-го тому Книги Пам`яті України.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Донецької обласної держадміністрації, під час заходу, в якому брали участь понад 500 осіб, зокрема директор пошуковий-видавничого агентства «Книга Пам`яті України» Роман ВИШНЕВСЬКИЙ, директор обласного відділення Іван КУЛАГА. Рідним загиблих захисників Вітчизни, ветеранам і почесним гостям були вручені примірники 24-го тому Книги Пам`яті України.

У прес-службі нагадали, що мета діяльності пошуково-видавничого агентства «Книга Пам`яті України» - увічнення і збереження пам`яті про захисників Батьківщина, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, шляхом здійснення пошукової, наукової і організаційно-видавничої роботи по випуску «Книги Пам`яті України».

Серед основних напрямів роботи агентства – обробка і розміщення інформації про загиблих і зниклих без вісти, пошук їхніх рідних, систематизація даних про військові поховання на території України.

Головна редакційна колегія «Книги Пам`яті України» здійснює публічну акцію поіменного увічнення воїнів, загиблих в боях за Батьківщину в 1941-1945 роках, доводить до відома української і світової спільноти об`єктивні дані про військові втрати України у війні.

Так, учасники пошукової роботи вже повернули із забуття тисячі імен воїнів, які самовіддано боролися за свій народ, за рідний край і загинули смертю героїв.

За роки своєї діяльності пошуково-видавниче агентство «Книга Пам`яті України» зусиллями своїх обласних філій і близько 500 тисяч добровільних учасників пошукової роботи сформувало картотеку обліково-архівних даних про воїнів, партизанів, підпільників, які загинули, або померли від ран в роки Великої Вітчизняної війни. Короткі біографічні відомості про полеглих захисників Батьківщини були видані в понад 400 томах, в яких увічнені імена більше 10 млн. загиблих українців.