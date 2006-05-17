Усі заступники голови Держспоживстандарту подали заяви на звільнення

Усі заступники голови Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту) подали заяви про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, відкриваючи засідання уряду, прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Я з повагою ставлюся до рішень всіх заступників голови Держспоживстандарту, які після вчорашньої наради, яку ми провели разом з міністром економіки ЯЦЕНЮКОМ, написали заяви про звільнення за власним бажанням», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Кабінет міністрів України після слухання звіту про роботу Держспоживстандарту звільнив Миколу НЕГРИЧА з посади керівника відомства та його першого заступника Івана САЄВИЧА, а також доручив Мінекономіки розглянути доцільність існування цієї структури.