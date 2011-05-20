Бригинець: руйнування "Київської фортеці" має припинити прокуратура

Комісія КМДА з розгляду питань, пов’язаних із проведенням НСК «Олімпійський» будівельно-монтажних робіт на території земельної ділянки історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця» вважає за необхідне звернутися до органів прокуратури у зв’язку з руйнуванням об’єктів Фортеці.

Як повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, сьогодні на своєму засіданні комісія КМДА встановила, що зараз почалось “змикання” Косого капоніру, яке пов’язано з тими земляними роботами, які ведуться поруч.

“Було виявлено, що будівництво зараз ведеться на території музею “Київська фортеця”, а не поруч, як про це говорили представники Євро. Було прийнято рішення звернутися до голови КМДА Олександра ПОПОВА, щоб він подав у прокуратуру дозвільну документацію на будівництво всього того, що пов’язано із Зоною гостинності”, - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

За його інформацією, на сьогодні будівельні роботи продовжуються. “Забудовник відмовився і сказав, що не буде призупиняти роботи, незважаючи на прохання комісії”, - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

У зв’язку з цим він ініціював на засіданні комісії прийняття ще одного рішення - щоб О.ПОПОВ звернувся до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням створити іншу комісію, яка б мала більше повноважень. “Бо були ситуації, коли представники НСК “Олімпійський” говорили, що в нас немає повноважень призупинити будівництво”, - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ. Але із 10 голосуючих і за відсутності голови комісії - заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА, який був в цей час викликаний в Кабмін, - пропозиція набрала 5 голосів.

“Це може дати підставу О.ПОПОВУ звертатися, але юридично ми не проголосували за це. Але я буду ставити це на голосування ще раз на наступному засіданні”, - наполягає голова профільної комісії Київради.

Він також повідомив, що сьогодні на засіданні комісії розглядався варіант щодо можливого внесення деяких змін в проект будівництва, які можуть “трошки покращити ситуацію”. “Але, на мій погляд, це дуже формальна процедура, тому що насправді це не серйозні зміни”, - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Комісію щодо проблем “Київської фортеці” було створено 12 травня за розпорядженням голови КМДА О.ПОПОВА після того, як 28 квітня ц.р. почалися будівельні роботи на території Фортеці, що призвели до знищення ряду історичних споруд.

16 травня комісія з розслідування законності проведення робіт на території музею звернулася до представників НСК «Олімпійський» з вимогою припинити будь-які будівельно-монтажні роботи до з’ясування обставин та отримання висновків комісії.