У Житомирі відзначили День Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди відбулися урочистості у Житомирському ліцеї №25 за участю представників влади, громадськості, вчителів та учнів ліцею.

До Дня Європи ліцеїсти провели фестиваль «У танцювальному віночку народів Європи», в рамках якого відбувся концерт.

Як повідомив на урочистостях у ліцеї заступник міського голови Житомира Олександр БОРКОВСЬКИЙ, «нині в Житомирі проживає більше 100 національностей». «І тому такі фестивалі зближують, ріднять різні народи»,- додав він.

По закінченні урочистих заходів у ліцеї пройшла також виставка та дегустація страв різних народів.