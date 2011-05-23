У Житомирі відзначили День Європи
01:35, 23 травня 2011Суспільство
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"Такі фестивалі зближують"
У Житомирі відзначили День Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди відбулися урочистості у Житомирському ліцеї №25 за участю представників влади, громадськості, вчителів та учнів ліцею.
До Дня Європи ліцеїсти провели фестиваль «У танцювальному віночку народів Європи», в рамках якого відбувся концерт.
Як повідомив на урочистостях у ліцеї заступник міського голови Житомира Олександр БОРКОВСЬКИЙ, «нині в Житомирі проживає більше 100 національностей». «І тому такі фестивалі зближують, ріднять різні народи»,- додав він.
По закінченні урочистих заходів у ліцеї пройшла також виставка та дегустація страв різних народів.
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