Губернатор: про європейські цінності треба менше говорити

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ вважає, що після протистояння 9-го травня у Львові нині лише Буковина за рівнем свідомості і толерантності здатна очолити європейську ходу регіонів України до Європи, демонструючи приклад міжконфесійної злагоди та міжнаціонального спокою і терпимості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи одночасне відзначення 150-ї річниці з дня перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі та Дня Європи.

За словами М.ПАПІЄВА, саме на Буковині продемонстровано цілком сучасні, європейські підходи до пошуку і знаходження консенсусу, що в кінцевому підсумку дозволило знайти толерантний вихід порозуміння. «Про Європу, європейські цінності треба менше говорити, їх потрібно сповідувати», - додав глава облдержадміністрації.

М.ПАПІЄВ нагадав, що Чернівці і Буковина завжди були місцем діалогу між українським та європейськими народами, що засвідчує факт компактного проживання на цій території понад вісімдесяти європейських етносів. Саме на Буковині, за його словами, проводились міжнародні конгреси і зустрічі імператорів, які володіли половиною Європи.

«Тут творилася європейська політика, творилася нова Європа, - додав керівник ОДА. – Очевидно, Буковині час повернути колишній статус. У цьому я бачу історичну місію Чернівецької області, до такого закликав нас великий Кобзар, який мав незнищенну, всеперемагаючу, щиру любов до рідного краю і всім серцем прагнув щасливої долі для свого народу».