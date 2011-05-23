Український режисер отримала "Золоту пальмову гілку" в Каннах

Український режисер Марина Врода отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі, повідомляє офіційний сайт Каннського фестивалю.

Головну нагороду в номінації "Найкращий короткометражний фільм" Врода отримала за стрічку "Крос".

П`ятнадцятихвилинний фільм "Крос" - це спогади автора про заняття з фізкультури.

Стрічка "Крос" є спільним проектом України та Франції. Зйомки проходили у вересні минулого року і тривали менше тижня. Зайняті лише непрофесійні актори. Бюджет стрічки - 3,5 тисячі євро. Як зазначила сама режисер, половину суми вона надала з власної кишені.

Марині Вроді - 29 років. Вона закінчила Національний університет імені Карпенка-Карого, факультет кінематографії, спеціалізація "Режисура художнього фільму". Її дипломна робота - короткометражка "Клятва", показана на кінофестивалі "Молодість". Крім цієї стрічки Врода зняла фільми "Сімейний портрет", "Дощ", "Прости".

Україна вдруге отримує нагороду у Каннах, нагадує Українська правда. Першим українцем, який здобув "Золоту пальмову гілку" був Ігор Стрембіцький. У 2005 році він отримав цю нагороду за короткометражку "Подорожні".