Янукович приїде до прикордонників

07:44, 23 травня 2011
Суспільство
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Контрактників готують на Черкащині

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 25 травня, напередодні Дня прикордонника, відвідає навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби в селищі Оршанець Черкаської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, Глава держави ознайомиться із системою підготовки прикордонників-контрактників.

З 2008 року Держприкордонслужба Україна повністю перейшла на комплектацію військовослужбовцями за контрактом.

 

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