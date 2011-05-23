Янукович приїде до прикордонників
07:44, 23 травня 2011Суспільство
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Контрактників готують на Черкащині
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 25 травня, напередодні Дня прикордонника, відвідає навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби в селищі Оршанець Черкаської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, Глава держави ознайомиться із системою підготовки прикордонників-контрактників.
З 2008 року Держприкордонслужба Україна повністю перейшла на комплектацію військовослужбовцями за контрактом.
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