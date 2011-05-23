Євро на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9915/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2814/0,2817, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,2200/11,2280. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4030/1,4032 (п`ятниця – 1,4310/12).

У п`ятницю, 20 травня, Нацбанк на ринок не виходив.