Гриценко: ми намагаємося знайти баланс між рівнем оплати та ризиком для життя

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО сподівається, що питання підвищення зарплат деяким українським військовослужбовцям, які беруть участь у миротворчих операціях, буде вирішено вже в бюджеті 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю українським журналістам у Брюсселі.

“Ми намагаємося знайти баланс між рівнем оплати та тим ризиком для життя та здоров’я, якій існує при виконанні миротворчих операцій... На жаль, таки баланс поки не знайдено”, - сказав міністр.

При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив, що це, в першу чергу, стосується українських миротворців, які беруть участь в операціях, що фінансуються частково за рахунок України, а частково за рахунок партнерів.

За словами міністра, зокрема, є проблема українських вертольотчиків у Ліберії, де є значний ризик для здоров’я. А.ГРИЦЕНКО додав, що на сьогодні підготовлений відповідний проект постанови, однак при цьому висловив думку, що питання, скоріш за все, буде вирішуватися вже після виборів, при підготовці наступного бюджету.