Керівники СБУ і ФСБ відвідали у Дніпропетровську дитячі будинки

Керівники спецслужб України і Росії Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ та Олександр БОРТНІКОВ відвідали у Дніпропетровську дитячі будинки, якими опікується СБУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, зазначивши, що керівник ФСБ Росії О.БОРТНІКОВ прибув до Дніпропетровська для участі у ювілейному 30-му засіданні Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав – учасниць СНД (РОРБ), що відбудеться 24 травня.

«З гордістю скажу, що нашим співробітникам спільно з вихователями цих дитячих притулків вдалося створити тут особливу атмосферу добра, в якій розвиваються діти”, – зауважив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Зокрема, за даними прес-центру, завдяки підтримці Управління СБУ в Дніпропетровській області у школі-інтернаті для дітей із слабким зором лише останнім часом дітям було зроблено 15 складних офтальмологічних операцій, після яких вони отримали змогу по-новому побачити цей світ. Цього разу шефи привезли безконтактний тонометр для вимірювання внутрішнього тиску ока, апарат для лікування спазмо акомодації, апарат для стимуляції зору «Панорама», прилади для магнітотерапії та масажери.

Як зазначили в СБУ, шефи постійно надають допомогу в ремонті приміщень, придбанні сучасного обладнання та продуктів харчування для дітей-сиріт. Традиційними стали зустрічі офіцерів СБУ з підшефними учнями під час пам’ятних та святкових дат, організація театралізованих шоу, екскурсій, відвідування атракціонів.

У «Горлиці» реконструйовано актову залу, облаштовано затишні спальні кімнати, оновлено їдальню. Придбано обладнання для навчального процесу: швейні машини, комп’ютери, спортивні тренажери, тенісні столи.