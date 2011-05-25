З міліціонера зірвали погони і полили його пивом

У Тернополі 18-річний юнак побив міліціонера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, інцидент стався у парку Слави. Там дільничний інспектор, лейтенант міліції, перебуваючи при виконанні службових обов’язків, побачив групу юнаків, які розпивали спиртне. На зауваження про заборону вживати алкоголь в громадських місцях молодики відреагували агресивно, один з них зірвав з міліціонера погони, порвав формений одяг, а потім полив правоохоронця пивом.

Жінка, яка стала свідком цих подій, повідомила про побиття правоохоронця в міліцію. У парк відразу виїхала оперативно-слідча група, яка затримала трьох нетверезих юнаків. Як з’ясувалося, вони уже тривалий час відзначали успішне складання іспитів у вечірній школі, де навчаються двоє з них.

Проти найстаршого з молодиків - 18-річного жителя села Смиківці Тернопільського району - порушено кримінальну справу за ст. 342 ч. 2 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та ст. 345 ч. 2 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості) Кримінального кодексу України. Наразі затриманий утримується під вартою.

Інший юнак з компанії, неповнолітній житель Тернополя, поніс за вчинене адміністративну відповідальність. Ще один школяр, який був учасником інциденту, проходить у справі як свідок.