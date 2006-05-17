«Coca-Cola» і більшість марок фасованої води - дуже небезпечні

Фасована вода для дітей є небезпечною, зокрема, та, яка має довгий термін зберігання, оскільки в ній присутні антибіотики і консерванти.

Про це сьогодні на прес-конференції в прямому ефірі радіостанції «Київ» повідомив директор Інституту колоїдної хімії і хімії води Національної Академії наук України (НАНУ) Владислав Гончарук.

За результатами біотестів 30 марок фасованих вод, виконаних Інститутом колоїдної хімії і хімії води НАНУ, до небезпечних (за індексом загальної токсичності) віднесено такі води: «Кроха», «HiPP», «Добра вода», «Трускавецька Заповідна», «Небесна криниця», «Апе-голд».

За словами В. Гончарука, до ризикованих віднесено води: «San Benedetto», «Evian», «Ордана», «Йодіс», «Старий Миргород», «Джерела Боржомі», «Остреч», «Малятко», «Бон Аква», «Еден», «Юрське джерело», «Аква Сантал», «Ремедія», «Vittel», «Еко-вінні», «Софія Київська», «Оболонська-3», «Bon Boisson», «Трускавецька нова», «Вінні», «Еталон».

Безпечними, за результатами тестів Інституту, є фасовані води «Цілюща», «Бебівіта» і «Моршинська».

«Я закликаю фірми пройти наші тести», - сказав В. Гончарук. За його словами, газована вода також токсична, і її можна вживати тільки для вгамування спраги, а не як питну воду. «Дуже небезпечні напої «Coca-Cola». Фірма вже дискредитувала себе в багатьох країнах світу», - повідомив директор Інституту. На його думку, результати тестів цих напоїв «були б супер-негативними».

Обком з посиланням на "Лігу"