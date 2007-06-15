Партія регіонів нагадує Балозі про домовленість Януковича з Ющенком

Партія регіонів нагадує керівникові Секретаріату Президента України Віктору БАЛОЗІ, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Віктор ЮЩЕНКО домовилися спільно наводити лад з державними закупівлями.

Про це сказано в заяві прес-служби Партії регіонів, переданій УНІАН.

Прес-служба Партії регіонів нагадує, що сьогодні В.БАЛОГА піддав різкій критиці намір уряду внести нові зміни до закону про держзакупівлі.

Партія регіонів заявляє, що коментар В.БАЛОГИ щодо нової редакції закону про держзакупівлі виглядає «досить дивним, а низька інформованість глави Секретаріату Президента про те, що відбувається в країні ставить в незручне становище весь чиновницький апарат Секретаріату».

Прес-служба партії регіонів нагадує, що ще 13 червня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ говорив на цю тему наступне: «Сьогодні вся країна страждає від того, що прийнято недосконалий законопроект про держзакупівлі, який набув чинності в 2006 році.

Ситуація катастрофічна. Корупція процвітає. Я поставив завдання перед віце-прем`єр-міністром, написав лист в Генеральну прокуратуру, МВС, СБУ, щоб терміново розібралися з цією ситуацією. Ми узгоджували це питання з Президентом ЮЩЕНКОМ і домовилися, що спільно діятимемо, наводитимемо лад. Але для цього украй необхідно внести зміни до закону про держзакупівлі».

Враховуючи вищенаведені факти, Партія регіонів запитує у глави Секретаріату: чому ніхто з представників Секретаріату Президента не взяв участь у роботі над проектом закону про внесення змін до закону про держзакупівлі, чому Секретаріт Президента не виконує домовленості, досягнуті Президентом і прем`єром, чому абсолютно байдуже ставиться до того, як Генеральна прокуратура, СБУ і МВС ведуть розслідування, пов`язані з корупцією в цих питаннях?

Як повідомляв УНІАН, 7 червня міністр економіки Анатолій КІНАХ повідомив, що Міністерство економіки України ініціює повернення контролю над державними закупівлями уряду. За його словами, вже підготовлено законопроект, в якому передбачається покласти функції контролю і координацію над держзакупівлями на економічний блок уряду.

13 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає неефективною і криміналізованою діючу редакцію закону про державні закупівлі.