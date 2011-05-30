В Україні відкрилися два меморіали прикордонникам

У Сумах з нагоди Дня прикордонника урочисто відкрито меморіальний комплекс-пантеон «Прикордонникам усіх часів», побудованого впродовж року на кошти співробітників Сумського прикордонного загону, а також ветеранів прикордонної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, пантеон «Прикордонникам усіх часів» було освячено, до його підніжжя поклали квіти.

На стінах меморіалу викарбовано імена шести прикордонників - Героїв Радянського Союзу, які народилися на Сумщині або проявили мужність і відвагу в боях на території області в роки Великої Вітчизняної війни. Ім`я одного з них - Олександра Ройченка - сьогодні носить професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти».

На пам`ятнику також викарбовано імена семи військовослужбовців Прикордонних військ КДБ СРСР, уродженців Сумської області, які загинули під час виконання інтернаціонального обов`язку в Афганістані.

Учасники мітингу вшанували пам`ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

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У Луганську відкрили пам`ятник прикордонникам, загиблим при виконанні службового обов’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, пам`ятник споруджено за ініціативою обласного Товариства ветеранів прикордонних військ за підтримки Луганської міськради.

Відкриття пам`ятника прикордонники відзначили покладанням гірлянди і урочистим маршем вулицями обласного центру.