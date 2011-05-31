ВР дозволила ввозити до України ліки «для наукових досліджень»

Верховна Рада країни ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення проведення фармацевтичної розробки лікарських засобів та наукових досліджень.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 244 народних депутати з 292 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 17 Закону України «Про лікарські засоби», доповнивши перелік підстав для ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів зокрема для проведення фармацевтичної розробки лікарських засобів, в тому числі відпрацювання технології виробництва дослідних серій, розробки та апробації аналітичних методів контролю якості (субстанції, у тому числі пелети, премікси, а також продукція у формі «in bulk») та для наукових досліджень.