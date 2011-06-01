Миколаївських журналістів побили «заїжджі» податківці з Києва?

У Миколаєві 31 травня троє журналістів зазнали нападу з боку співробітників податкової міліції, які силою намагалися забрати фотокамери у журналістів.

Як розповів УНІАН головний редактор сайту «Новости-N» Анатолій ОНУФРІЙЧУК, двоє співробітників із його редакції Олександр ВЛАЩЕНКО і Наталія БАРБАРОШ приїхали в міський відділ податкової міліції на вулиці Чкалова, куди, за інформацією редакції, було доставлено декількох миколаївських підприємців для розмови зі співробітниками Головного управління податкової міліції України.

За інформацією журналістів, підприємців декілька годин тримали узаперті на 7-му поверсі будівлі податкової й не пропускали до них ні адвокатів, ні родичів, ні навіть працівників швидкої допомоги, яка приїхала коли в одного з підприємців погіршилося самопочуття.

За словами А.ОНУФРІЙЧУКА, коли журналісти «Новостей-N» почали знімати спроби адвоката підприємця Максима ШЕПЕЛЯ прорватися через конвой до свого підзахисного, то співробітник податкової міліції, який охороняв вхід, викрутив руки кореспонденту О.ВЛАЩЕНКУ, грубо зірвав із його шиї фотоапарат і поніс його в закриту частину приміщення.

Через три години фотоапарат повернули, але в ньому були видалені всі знімки.

Після повідомлення про напад на журналістів «Новостей-N» до податкової приїхав кореспондент сайту «Преступности.НЕТ» Артем ДИБЛЕНКО, який теж почав знімати на фотокамеру що відбувається в будівлі податкової.

А.ДИБЛЕНКО розповів УНІАН, що після того, як він почав знімати переговори прибулої на місце події співробітниці Заводського РВВС і податкових міліціонерів, які охороняють вхід до міськвідділу податкової міліції, в нього почали відбирати фотоапарат. Коли журналіст чинив опір, то на нього навалилося четверо співробітників податкової, затягли в закриту частину приміщення, повалили на підлогу і почали бити, вимагаючи віддати апаратуру. Щоб захистити фотоапарат журналіст накрив його свої тілом й туго намотав на руку ремінь фотоапарата.

Після появи з глибини приміщення ще одного співробітника податкової журналіста відпустили.

Керівник Управління податкової міліції в Миколаївській області Володимир ПАХОМОВ заявив кореспонденту «Преступности.НЕТ», що в інцидентах із журналістами брали участь не його підлеглі. За інформацією сайту, нібито це були податківці, які приїхали з Києва.

Як повідомив А.ОНУФРІЙЧУК, сьогодні вранці журналісти «Новостей-N» О.ВЛАЩЕНКО і Н.БАРБАРОШ подали заяви в Миколаївське міське управління прокуратури за фактом перешкоджання професійній журналістській діяльності (стаття 171 Кримінального кодексу України).

А.ДИБЛЕНКО також повідомив, сьогодні член комітету Верховної Ради України по боротьбі з корупцією й оргзлочинністю Володимир АР’ЄВ має намір звернутися з депутатським запитом до Генпрокуратури України з приводу правомірності дій податківців у інцидентах із кореспондентами двох миколаївських видань.