Міжнародне товариство нецке створило відділення по країнах СНД

На щорічному конгресі Міжнародного товариства (колекціонерів) нецке (International Netsuke Society), який проходив 20-25 травня в Лос-Анджелесі, було ухвалено рішення про створення відділення по країнах СНД Міжнародного товариства нецке.

До створеної організації увійшли мистецтвознавці, культурологи, історики, колекціонери нецке з різних країн СНД. Головою відділення по країнах СНД Міжнародного товариства (колекціонерів) нецке був обраний українець Борис ФІЛАТОВ (м. Дніпропетровськ, Україна).

Як повідомив УНІАН сам Б.ФІЛАТОВ, відділення по країнах СНД Міжнародного товариства (колекціонерів) нецке ставить перед собою за метою проведення наукових досліджень у галузі історії нецке, видання наукових праць, популяризацію культури нецке на території СНД.

«Міжнародне товариства нецке надало нам велику честь, заснувавши Відділення країн СНД. Але Відділення лише умовно можна пов`язати з територією колишніх республік СРСР. Насправді, будь-який ентузіаст із Москви або Нью-Йорка, який думає або говорить російською, може стати членом нашого Відділення. Сьогодні глобальний світ так стиснувся в розмірах, що вже не важливо, де ти живеш або працюєш. Головне, який твій ментальний цивілізаційний вибір. Тому ми раді всім новим членам із Києва й Кишинева, Мінська й Москви, Токіо або Парижа», - зазначив Б.ФІЛАТОВ.

Довідка УНІАН. Міжнародне товариство (колекціонерів) нецке (International Netsuke Society, http://www.netsuke.org), створено в 1975 році, є найбільшою міжнародною організацією колекціонерів нецке, що об`єднує членів, які проживають у 31 країні світу.

Діяльність товариства присвячена вивченню й оцінці нецке й пов`язаних із ними видів мистецтва (inro, ojime, sagemono).

Товариство активно співпрацює з більшістю американських музеїв і галерей - Смітсоновським музеєм, Азіатським художнім музеєм, Музеєм сучасного мистецтва – з метою організації виставок японської мініатюрної пластики.

Двічі на рік товариство проводить міжнародні конференції, які включають лекції, семінари-практикуми від провідних експертів і громадських організацій.

Товариство видає щоквартальний журнал International Netsuke Society Journal.

Б.ФІЛАТОВ – колекціонер фігурок нецке. Захоплюється вивченням історії, культури, мистецтва, філософії та етнографії Японії. Має велику колекцію нецке, в якій представлені мініатюрні скульптури різних японських майстрів XVII-XIX ст.