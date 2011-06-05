Кабмін скоротив центральний апарат Міноборони на 330 осіб

Кабінет міністрів затвердив граничну чисельність працівників і військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони, скоротивши її з 1100 до 770 осіб, з них 150 військовослужбовців.

Відповідне розпорядження № 476 від 23 травня розміщено на сайті уряду.

Документом відмінено дію розпорядження від 28 липня 2010 року № 1570, згідно з яким гранична чисельність працівників і військовослужбовців центрального апарату Міноборони з 1 листопада 2010 року по 1 січня 2011 року була визначена у кількості 1100 осіб, з них 224 військовослужбовці.