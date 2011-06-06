Сумські прикордонники затримали 93 нелегалів

З початку року прикордонники Сумського прикордонного загону у взаємодії зі співробітниками СБУ, МВС, Сумської митниці та Державної податкової адміністрації затримали 93 незаконних мігрантів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, загалом за цей період пропущено через державний кордон майже 2,5 мільйона осіб та понад 250 тисяч транспортних засобів, виявлено 513 осіб, які використовували підроблені, чужі або недійсні паспортні документи, затримано за незаконне перетинання Державного кордону України 266 осіб, з них - 93 незаконних мігранти. За незаконне перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску, порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні складено 597 протоколів, на правопорушників накладено стягнень у вигляді штрафів на загальну суму майже 250 тисячі гривень.

Крім того, припинено незаконне переміщення товарів та вантажів через державний кордон на загальну суму понад 10 млн. грн., виявлено 1 викрадений автомобіль, 16 транспортних засобів з підробленими та несправними документами, ще 17 - використовувались як засіб перевезення контрабанди.