В Україну повертається спека
12:47, 06 червня 2011Суспільство
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Опади - лише на Заході
7 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, опадів не очікується. Лише на Закарпатті та в Карпатах місцями очікується короткочасний дощ, гроза.
Про це УНІАН повідомили Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме східний та південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°, вдень 26-31°; в гірських районах вночі 9-14°, вдень 16-21°.
У Києві та області - без опадів. Температура вночі по області 11-16°, вдень 26-31°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.
6 червня температура води в Чорному та Азовському морях 19-24°; в Дніпрі біля Києва 22°.
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