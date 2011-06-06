У київському метро скоротять роботу кас

з продажу жетонів

Київ. 6 червня. УНІАН. Київський метрополітен з 10 червня скорочує режим роботи кас з продажу жетонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані КП «Київський метрополітен», з таке рішення було прийняте згідно з результатами проведеного обстеження обсягів пасажиропотоків на станціях метрополітену та з метою оптимізації роботи кас і контрольних пунктів.

Каси працюватимуть у такому режимі: «Нивки» (вестибюль № 2) – з 8.00 до 20.00; «Дніпро» – з 8.00 до 20.00; «Сирець» – з 7.00 до 19.00; «Славутич» – з 7.00 до 19.00; «Позняки» (вестибюль № 2) – з 7.00 до 19.00; «Вирлиця» – з 7.00 до 19.00; «Червоний Хутір» – з 7.00 до 19.00.

В інший період доби, коли станції відкриті для перевезення пасажирів, жетони можна буде придбати в автоматах видачі жетонів та на контрольних пунктах у контролера.

Окрім того, з 10 червня у вестибюлі № 1 станції «Васильківська» та з 11 червня у вестибюлі № 2 станції «Гідропарк», який відкритий у вихідні дні, каси працювати не будуть. Жетони можна буде придбати в автоматах видачі жетонів та на контрольних пунктах.

Для уникнення незручностей, у столичному метрополітені звертаються до пасажирів з проханням завчасно подбати про засоби оплати проїзду у підземці.