Масове отруєння в Німеччині залишається загадкою

Перші результати аналізів паростків бобів з ферми в містечку Юльзен на півночі Німеччини виявилися негативними. З 40 зразків 23 не показали наявності бактерії E. coli, яка стала причиною смерті 22 людей, повідомляє Радіо Свобода. Аналіз зразків триває.

Про те, що джерелом бактерії можуть бути паростки бобів, що виготовляються на фермі на південь від Гамбурга, німецька влада заявили в неділю. Раніше можливим джерелом зараження називали вирощені в Іспанії огірки.

У вівторок міністри сільського господарства країн ЄС проведуть екстрену нараду в Люксембурзі. Вони обговорять економічні наслідки епідемії, а також введену Росією заборону на свіжі овочі з усіх країн Євросоюзу.

Понад дві тисячі осіб у 12 країнах госпіталізовані із захворюванням, викликаним бактерією Е.coli.