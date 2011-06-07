На Київському водосховищі збудують трибуни для глядачів

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запевняє, що підрядники для виконання робіт з підготовки до етапу чемпіонату світу з водної «Формули-1», яка відбудеться наприкінці липня на Київському водосховищі у місті Вишгород, обиралися виключно на конкурсній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні у Вишгороді під час «інспекційної перевірки» ходу підготовки до чемпіонату.

«Якщо брати по виконанню робіт на реконструкцію дороги, то проводився тендер. Хто його виграв - той на сьогоднішній день і працює. Що стосується набережної і дамби, то там є власники, і ми примусили власників, щоб вони все привели у відповідність, щоб все відповідало безпеці. Тому на кожні роботи ми проводили або конкурс, або тендер», - запевнив А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зауважив, що до всіх робіт залучаються організації, які мають технічні можливості й відповідний досвід.

Губернатор зауважив, що розрахунок за підготовчі роботи здійснюватиметься після їх завершення.

А.ПРИСЯЖНЮК також поінформував, що через тиждень на набережній Київського водосховища розпочнеться зведення трибун для глядачів.

«Вже через тиждень ви можете побачити, як зводитимуться трибуни», - сказав губернатор.

За його словами, всі роботи з підготовки до водної «Формули-1» двічі на місяць контролюються організаторами чемпіонату.

Також губернатор повідомив, що, за попередніми розрахунками, очікується, що на чемпіонаті можуть бути присутніми 80-100 тис. глядачів.

Крім того, для охорони громадського порядку передбачається попередньо залучити близько 2 тис. працівників міліції та близько тисячі волонтерів, додав А.ПРИСЯЖНЮК.