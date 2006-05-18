На Ельбрусі загинув комерційний директор ”Дзеркала тижня”

Як вже повідомлялося, під час сходження в день Перемоги на вищу точку Європи - гору Ельбрус (5642 м.) - загубилася група альпіністів. Сніжний буран застав восьмеро росіян і четверо українців на висоті 5300 метрів. Вони втратили орієнтири, вибилися з сил і замерзли на смерть.

Врятуватися вдалося тільки одному з них.

І ось на цьому тижні рятувальники знайшли і доставили на експертизу до Нальчика дев`ять тіл, серед яких пізнали четверо українців - киян. Їх імена вже відомі: Микола Хоруженко, його 16-річний син Олександр, 17-річний Максим Мельник і Вячеслав Зоря, комерційний директор тижневика «Дзеркало Тижня». Вячеслав був двоюрідним братом відомої журналістки Юлії Мостової – дружини міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Обком з посиланням на "КП в Україні"