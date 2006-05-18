Вибори Сергія Тігіпка вилилися в побоїще і масові арешти

Вчора спроба власників 65% акцій ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (КСЗ) провести збори акціонерів привела до погрому, масових безладів і затримання 172 чоловік.

Керівництво найбільшого акціонера КСЗ, «ТЭКО-Днепрометиз», обвинуватило в організації безладів власника другого за величиною пакету акцій заводу – президента банку «Форум» Леоніда Юрушева, який заперечує свою причетність до того, що трапилося. Втім, збори акціонерів все одно відбулися. За його підсумками ключові посади на комбінаті посіли представники «ТЭКО-Днепрометиз», що змінили менеджерів, лояльних до пана Юрушева.

ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (КСЗ) – найбільший виробник сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів на Україні. Минулого року завод виробив 27 тис. т продукції на загальну суму 506 млн. грн ($100 млн.). За даними ГКЦБФР, 28% акцій КСЗ володіє компанія «ТЭКО-Днепрометиз» (входить до складу групи ТАС), 15,94% – президент банку «Форум» Леонід Юрушев, 15,09% – «Акціонерна страхова компанія `Форум`« (аффілірована з банком «Форум»), 15% – ТОВ «Запорожсталь-Секьюріті», 7% – компанія «Істрейд», ще 18,97% належить міноритарним акціонерам.

Вчора в Дніпропетровську відбулися збори акціонерів ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». Збори були заплановані на 9.00 і повинні були пройти в будівлі науково-дослідного інституту «ЧерМетМеханізація». Як заявили в компанії «ТЭКО-Днепрометиз», напередодні зборів ключові акціонери домовилися загальними зусиллями змінити наглядову раду КСЗ. Проте намір ряду акціонерів одержати контроль над підприємством привів до погрому і масових безладів.

Як розповіли в ЦГЗ УМВС в Дніпропетровській області, вже в 8.05 до будівлі під`їхав автобус, з якого вишли близько 200 коротко стрижених людей «спортивної статури», які були озброєні кастетами, газовими балончиками і гумовими палицями. Проникненню невідомих в будівлю спробувала перешкодити охорона з 12 чоловік, найнята напередодні акціонерами. В результаті між прибулими людьми і охороною зав`язалася бійка. За даними прокуратури Нижньодніпровського району Дніпропетровської області, в ході бійки всі представники охорони були побиті. При цьому двоє охоронців одержали черепно-мозкові травми, двоє – переломи щелеп, троє – переломи рук і ніг. За даними ЦГЗ УМВС, проникнувши в будівлю інституту, «невідомі почали бити співробітників компанії-реєстратора і вже прибулих акціонерів, ламати столи і стільці».

До 9.00 до будівлі НДІ «ЧерМетМеханізація» прибули співробітники МВС, Нижньодніпровської районної прокуратури Дніпропетровська і спецпідрозділу «Беркут». Бійці «Беркута» почали масове затримання нападаючих, внаслідок чого до відділення бути відправлено 172 людей.

Вже до 9.30 міліції і прокуратурі вдалося затримати всіх нападаючих, і акціонери КСЗ змогли почати збори. На ньому реєструвалися власники 65% акцій заводу в особі «ТЭКО-Днепрометиз», ТОВ «Запорожсталь-Секьюріті», «Істрейд» і міноритарних акціонерів. В результаті збори вибрали головою наглядової ради заводу главу «ТЭКО-Днепрометиз» Валерія Новіцького, членами наглядової ради – Сергія Тігипка (акціонер групи ТАС), Володимира Фесенка, Валерія Шепіна. На пост голови правління заводу був призначений Дмитро Черненко. Акціонери також змінили реєстратора КСЗ, доручивши вести реєстр ТОВ «ОФР-Запорожжжя» замість компанії «Профф-реэстр». Генеральний директор «Профф-реэстр» Сергій Томілін повідомив: «Від керівництва компанії були усунені менеджери, близькі до банку `Форум`, які управляли заводом до цього». Нагадаємо, що попередній менеджмент підприємства був вибраний в 2002 році за ініціативою Леоніда Юрушева і СК «Форум». З тих пір зборів акціонерів підприємства не проводилося.

У компанії «ТЭКО-Днепрометиз» прямо обвинуватили в тому, що трапилося, президента банку «Форум» Леоніда Юрушева. Сам пан Юрушев заявив Ъ: «Ніякого відношення до даного інциденту я не маю. У мене особисто немає жодної акції Кременчуцького сталеливарного заводу». Експерти відзначають, що цей конфлікт акціонерів може привести до зниження котирувань банку «Форум». Президент інвестиційного фонду «Симфонія № 1» Михайло Ройко заявив: «Негативна інформація із згадкою про банк, звичайно, вплине на його котирування».

Обком з посиланням на "Коммерсантъ-Украина"