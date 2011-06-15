Палаючі склади під Києвом виявилися порожніми
Побутової техніки МНСівці не знайшли
На складах компанії «Технополіс» у Броварах Київської області, охоплених пожежею, побутової техніки не було.
Цю інформацію УНІАН уточнили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
Зокрема, як сказав співрозмовник агентства, складська будівля розмірами 250 х 108 м була порожньою, тобто побутової техніки в ній не було, оскільки через будівельні роботи ще не була здана в експлуатацію.
У будівлі здійснювалися будівельні роботи, зокрема, оздоблення внутрішніх та зовнішніх конструкцій.
В МНС також поінформували, що пожежні підрозділи о 17.00 вже локалізували пожежу.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах з побутовою технікою у Броварах спалахнула сьогодні після обіду.
Площа пожежі становила 27 тис. кв. м. На місці працює 20 одиниць пожежної техніки.
Причини пожежі поки що невідомі, постраждалих немає.