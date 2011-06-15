Палаючі склади під Києвом виявилися порожніми

На складах компанії «Технополіс» у Броварах Київської області, охоплених пожежею, побутової техніки не було.

Цю інформацію УНІАН уточнили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, як сказав співрозмовник агентства, складська будівля розмірами 250 х 108 м була порожньою, тобто побутової техніки в ній не було, оскільки через будівельні роботи ще не була здана в експлуатацію.

У будівлі здійснювалися будівельні роботи, зокрема, оздоблення внутрішніх та зовнішніх конструкцій.

В МНС також поінформували, що пожежні підрозділи о 17.00 вже локалізували пожежу.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах з побутовою технікою у Броварах спалахнула сьогодні після обіду.

Площа пожежі становила 27 тис. кв. м. На місці працює 20 одиниць пожежної техніки.

Причини пожежі поки що невідомі, постраждалих немає.