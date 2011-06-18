Екологи вимагають від Попова згорнути будівництво дельфінарію в зоопарку

Ряд українських та столичних екологів звертаються КМДА з вимогою недопущення будівництва дельфінарію у Київському зоопарку.

Як йдеться у заяві, переданій УНІАН Національним екологічним центром України та дружиною охорони природи міста Києва «Зелене майбутнє», «справді, існує нагальна необхідність у побудові нового приміщення для приматів у Київському зоопарку. Незадовільне становище людиноподібних викликає значну занепокоєність громадських організацій. Однак неприпустимо покращувати умови утримання одних тварин за рахунок комерційної експлуатації інших, оскільки це – порушення чинного законодавства. Усі три види дельфінів, які мешкають у Чорному морі, занесені до Червоної книги України".

У зв’язку з цим екологи закликають КМДА згорнути проект будівництва дельфінарію і зосередити увагу на залученні інвесторів суто для будівництва приміщення для приматів.