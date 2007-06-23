Росіяни з італійцями будуватимуть газопровід через Чорне море

Російський газовий гігант ВАТ «Газпром» і італійська нафтогазова компанія «Eni» підписали угоду про будівництво нового газопроводу, для розподілу російського газу в Європі, передає Reuters з посиланням на повідомлення компанії «Eni».

За проектом, 900-кілометровий «південно-європейський газопровід» буде прокладено через акваторію Чорного моря і розгалужуватиметься в Болгарії на два трубопроводи, один з яких піде до Австрії і Словенії, інший транспортуватиме газ на південь Італії, повідомив керівник «Eni» Паоло СКАРОНІ.

За його словами газопровід запрацює через три роки після того, як будуть одержані всі необхідні дозволи. Витрати з будівництва газопроводу будуть поділені порівну між двома компаніями.