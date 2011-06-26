На Рівненщині реконструювали битву під Берестечком

У рамках заходів з відзначення 360-річчя битви під Берестечком у селі Пляшева Радивилівського району Рівненської області проведено реконструкцію однієї з найбільших битв у Європі часів Середньовіччя, в якій українсько-селянське війско Богдана Хмельницького протистояло війську польського короля.

Як передає кореспондент УНІАН, відтворення битви проведено на території Національного музею-заповідника «Поле Берестецької битви» за участю козацьких та історичних товариств з України, Польщі , Чехії та Білорусі – всього близько 200 осіб.

Заходи з нагоди річниці Берестецької битви відкрилися панахидою за загиблими козаками, яку відслужив патріарх Руси-України Філарет у супроводі архиєреїв УПЦ КП.

Представники влади, політичних та громадських орнганізацій поклали квіти до пам’ятника українським козакам. У покладанні квітів також взяв учась голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

У мітингу взяли участь народні депутати України Юрій КОСТЕНКО та Олег ЛЯШКО, лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

У рамках урочистих заходів було проведено всеукраїнський конкурс «Козацька звитяга». По завершенню її учасники поїхали до Луцька, де в місцевому замку візьмуть участь у лицарських поєдинках.