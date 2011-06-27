На Дніпровському лимані перекинулося судно з пасажирами

Учора о 13.30 у Дніпровському лимані за 4 км від м. Очаків Миколаївської області через складні погодні умови (вітер 20 м/с, хвилювання 4 бали) перекинулося приватне маломірне судно типу „Чибіс”, на борту якого перебували 16 пасажирів та 2 члени екіпажу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Люди самостійно та за допомогою іншого плавзасобу дісталися до острова Первомайський. О 18.30 двома суднами пасажирів з острова було перевезено до м. Очаків. Жертв та постраждалих немає.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Миколаївській області.