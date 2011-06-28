У Макіївці відбудеться акція протесту проти закриття школи

28 червня в місті Макіївці Донецької області батьки учнів школи №3 і жителі селища, в якому розташований цей навчальний заклад, проведуть акцію протесту проти закриття школи.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили батьки ініціативної групи, які подали міській владі необхідну заявку на проведення акції.

Вони зазначили, що в день 15-річчя Конституції України, до будівлі школи прийдуть всі, хто не згоден з ліквідацією на селищі ім.Кірова в Радянському районі даного учбового закладу з українською мовою навчання.

Батьки підкреслили, що вони протестуватимуть проти закриття школи, а значить, проти порушення Конституції України і вийдуть під гаслом «Ми - за наші школи і за життя на селищах!».

«Ми ще раз хоч нагадати владі, що ми не згодні із закриттям школи. Ми хочемо повноцінно жити на своєму селищі, щоб у нас був навчальний заклад для наших дітей», - заявив один із членів ініціативної групи батьків.

Як повідомляв УНІАН, в Макіївці матері трьох учнів, які навчаються в школах №3, № 27 і № 100 подали адміністративний позов до центрально-міського районного суду з вимогою скасувати рішення Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідації цих шкіл.

У місті вже відбулися два судові засідання, але суд вже тричі відмовляє батькам в забезпеченні позову, тобто, припиненні рішення міськради про закриття шкіл до винесення остаточного вердикту суду. І тому з будівель шкіл незаконно вивозяться меблі, шкільне оснащення і устаткування, хоча ці школи офіційно повинні функціонувати до 31 серпня 2011 року. Наступне засідання суду призначено на 5 липня.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття учбових закладів відбуватиметься згідно розробленої «Регіональної дорожньої карти щодо оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».