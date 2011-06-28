Голова облради: хочемо повністю знешкодити всі пестициди

Харківська обласна рада виділила 6 млн. грн. на утилізацію непридатних до використання пестицидів, що зберігаються на території області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, про це в прямому ефірі обласного державного радіо заявив голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.

За його словами, в тому числі за рахунок виділених із держбюджету коштів протягом поточного року планується знешкодити 280 тонн непридатних до використання пестицидів.

«У нас на меті за рік повністю знешкодити всі пестициди, які дуже багато років зберігалися на території Харківщини. Знешкодження пестицидів, обсяг яких складає близько 280 тонн, проходитиме у 18 районах області. Ми хочемо, щоб до Євро-2012 у нас не залишилося жодного кілограму цих небезпечних речовин», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Він зауважив, що вже оголошено тендер, переможець якого матиме право на участь у виконанні цих робіт.

С.ЧЕРНОВ також зауважив, що з військової частини у Шевченківському районі триває вивезення компонентів ракетного палива, утилізація якого може бути завершена 2011 року.

«Концентрація коштів і зусиль дозволить виконати поставлене завдання в повному обсязі у поточному році», - наголосив С.ЧЕРНОВ.