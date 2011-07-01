Київ продав єврооблігацій на 300 млн. доларів

Київська міська державна адміністрація продала єврооблігацій на 300 млн. доларів.

Про це УНІАН повідомило джерело у КМДА.

За інформацією співрозмовника агенства, “Київ продав єврооблігації на 300 млн. доларів під 9,375% річних терміном на 5 років”. Основними покупцями стали інвестори з Росії, США та Великої Британії. Лід-менеджерами за цією позикою виступили банки: Credit Suisse, ВТБ, Deutsche Bank і «Внєшекономбанк».

Як зауважив співрозмовник агентства, підписання документів з інвесторами очікується найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Київрада ухвалила рішення про підвищення з 7,8% до 9,6% максимальної ставки річних по єврооблігаціях, які планувалось розмістити найближчим часом. Йшлося саме про випуск єврооблігацій об’ємом до 300 млн. доларів.