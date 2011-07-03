ВО «Свобода» заявляє про катування свого прес-секретаря за яєчню

ВО "Свобода" заявляє про катування міліцією прес-секретаря своєї київської організації Кирила Бабенцова.

Його допит тривав понад 5 годин у суботу в Печерському райвідділі міліції, повідомляє прес-служба організації.

Як повідомив адвокат свободівця Олег Бондарчук, під час затримання та після доставлення Бабенцова у Печерський райвідділ, його піддавали тортурам та психологічному тиску.

Під час допиту слідчий звинувачує Кирила у тому, що він фільмував на камеру акції протесту біля Вічного вогню у Києві 16 грудня 2010 року та 21 червня 2011 року.

"Жодних доказів участі Кирила безпосередньо в самій акції немає, проте слідчий вимагає від Кирила зізнатися у вчиненні наруги над могилою та участі в обох акціях протесту зі смаженням яєчні на Вічному вогні у Києві", - повідомляє прес-служба.

Також, ідеться в тексті, було побито іншого затриманого у цій справі – активіста "Чорного комітету" Богдана Тицького.

ВО "Свобода" розцінює ці дії як переслідування за політичними ознаками та перешкоджання законній журналістській діяльності.

Після допиту обох підозрюваних доставили в ізолятор тимчасового тримання. У понеділок спливе 72 години від початку затримання, і слідчий зобов’язаний відпустити затриманих або визначити їм міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд або арешт.

У понеділок з 10-00 "Свобода" пікетуватиме Печерський райвідділ міліції з вимогою звільнити Бабенцова та Тицького та притягнути до відповідальності працівників міліції, що їх катували.

Українська правда