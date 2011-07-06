Литвин вніс постанову про звільнення голови Рахункової палати

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати України.

Законопроект внесений головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ і зареєстрований 5 липня (№8753).

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2010 року закінчився семирічний термін перебування на посаді голови Рахункової палати В.СИМОНЕНКА, який удруге був призначений на цю посаду постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року (перше призначення було в 1996 р.).

Згідно із Законом України «Про Рахункову палату», голова Рахункової палати призначається Верховною Радою таємним голосуванням бюлетенями строком на 7 років з правом призначення на другий термін.