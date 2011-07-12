70 українців відмовляються зійти з круїзного лайнера

У порту Ізраїля арештовано круїзний лайнер «Ріо», на борту якого перебуває з 70 українців-членів екіпажу.

Як пише “Україна молода” (№118 (4125)), судно під прапором Мальти, на якому українці пропрацювали майже рік у складі міжнародної команди, з 360 членами екіпажу, в тому числі артистами та обслуговуючим персоналом, уже тривалий час стоїть у порту ізраїльського міста Ашдод. Команда корабля складається з представників 12 країн. Серед них і 70 українців, у тому числі 36 одеситів та 7 жителів Миколаєва.

Як повідомив телефоном «УМ» один із членів української частини екіпажу, надзвичайна ситуація на судні склалася після того як власник круїзного лайнера заплутався у фінансових справах і ухвалив рішення продати «Ріо» разом із командою. Поки ця угода оформлялася, суттєво зросла заборгованість перед портовою владою Ашдода за стоянку, і на пароплав наклали арешт. Оцінюючи ситуацію, що склалася, українці припускають, що їм можуть не виплатити зароблені гроші, тому не мають наміру залишати палубу і влаштували своєрідний страйк.

«Усі, хто перебуває зараз на судні, не мають наміру здаватися і боротимуться за свої права. Хоча ситуація вже сьогодні критична... Уся команда змушена жити у скрутi і спати на голій палубі. Провізії залишилося на чотири дні, пального — на тиждень. Допомоги чекати ні від кого. Власники судна не хочуть розголосу, тому тиснуть на членiв команди і залякують нас», — заявив стриптизер І. з Миколаєва.

Незважаючи на екстремальні умови, екіпаж не має наміру залишати круїзний корабель доти, доки їм не виплатять гроші. «Якщо ми зійдемо з судна і повернемося в Україну, то ніколи не отримаємо зароблені кошти», — переконаний один з матросів. За його словами, члени екіпажу вже зверталися до ITF (Міжнародна профспілка моряків), проте поки що безрезультатно. Спілкувалися люди і з представниками Посольства України в Ізраїлі, де українцям запропонували організувати поїздку додому, але відстоювати їхні права й вирішувати питання із зарплатою дипломати відмовилися, пише газета.

Окрім цього, доведені до відчаю артисти, що входять до складу міжнародного екіпажу, пообіцяли в разі невиплати їм зарплати продати представникам мас–медіа провокаційні фотографії та відеоматеріали еротичного характеру, де фігурують впливові бізнесмени та політики.