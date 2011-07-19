Автобус з українськими дітьми перекинувся в Румунії

Внаслідок аварії автобуса з українськими дітьми, який прямував з Болгарії в Україну, постраждали 14 осіб.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він поінформував, що автобус української турфірми, який зазнав аварії у ніч на понеділок, повертався з Болгарії транзитом через Румунію до України. Крім водія в автобусі перебували ще 42 громадянини України, у тому числі 28 дітей.

«На місце аварії відразу прибули румунські поліцейські та санітари швидкої допомоги, які госпіталізували 14 осіб з незначними тілесними ушкодженнями. Після надання необхідної медичної допомоги їх було виписано з лікарні. Загиблих серед постраждалих осіб внаслідок аварії немає», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

На місце події прибули представники українського Посольства у Румунії, які надали необхідне сприяння та скоординували дії румунської сторони. Було надано автобус для перевезення українських громадян до пункту пропуску Рені. О 18.00 вони виїхали на територію України.

Речник повідомив, що о 3-й годині ночі на дорозі на відстані 70 км від українського кордону автобус з`їхав з дороги та перекинувся. О 9-й годині ранку з Києва до пункту пропуску Рені в Одеській області виїхав інший автобус для пересадки пасажирів.

Водій залишиться в Румунії для вирішення питання щодо автобуса, який перебуває у непридатному стані. Водію забезпечено постійний з`язок з консульським відділом посольства.

Крім того, співробітниками посольства та представництваа МЗС України в Одесі були вжиті організаційні заходи для проведення додаткового медичного огляду постраждалих в центральній районній лікарні Рені.