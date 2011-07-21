Макіївський меткомбінат знову піде на продаж

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 60,857% державного пакету акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакету акцій становить 215 млн. 533 тис. грн.

Згідно з фіксованими умовами конкурсу, інвестор, зокрема, має погасити прострочену заборгованість товариства перед державою за кредитами, наданими під гарантії Кабміну, а також іншу прострочену заборгованість.

Покупець держпакету акцій меткомбінату також має дотримуватись положень плану санації, затвердженого ухвалою госпсуду Києва від 9 вересня 2004 року.

Згідно з повідомленням, конкурс відбудеться через 75 днів з дня його оголошення 20 липня п.р.

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж пакет акцій ВАТ, проте приватизаційні конкурси так і не відбулися через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ «Макіївсталь».

Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ «Смарт-холдинг» і ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» ММЗ увійшов до Дивізіону сталі і прокату групи «Метінвест».