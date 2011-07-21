Міністр АПК про головне завдання на ближчі роки

Міністерство аграрної політики та продовольства України виступає за стовідсоткове використання вітчизняного насіння для посіву.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

За його словами, за найближчі роки необхідно повністю відійти від імпортозалежності насіння. «Дуже добре, що сьогодні прикладна селекційна наука вже почала співпрацю з інвестором. Ми повинні зацікавити селекціонерів за допомогою роялті та інших механізмів», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, головне завдання на найближчі декілька років – перейти на стовідсоткове використання якісного вітчизняного насіння під час посівних кампаній.

«Україна сьогодні є лідером із виробництва насіння ячменю, кукурудзи та пшениці. Більшість іноземних контрактів, які укладаються українськими виробниками, стосуються саме насіння. Проте є насіннєві галузі, які необхідно терміново реанімувати, зокрема це стосується картоплі та буряка», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.