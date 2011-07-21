Зростання та спад промисловості в Україні (по областях)

Найвище зростання промислового виробництва в Україні у червні 2011 року проти показника червня 2010 року зафіксовано в Івано-Франківській області – 60,2%, найбільший спад відмічено в Чернівецькій області – 42,5%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, до п`ятірки областей - лідерів зростання промислового виробництва ввійшли:

- Івано-Франківська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. – 60,2%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – 39,2%, червень до травня 2011 року – 3,3%);

- Сумська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. – 27%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – 8%, червень до травня 2011 року – 17%);

- Луганська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. – 26,5%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – 14,7%, червень до травня 2011 року – спад 1,4%);

- Донецька область (червень 2011 р. до червня 2010 р. – 19,6%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – 17,3%, червень до травня 2011 року – обсяги не змінилися);

- Хмельницька область (червень 2011 р. до червня 2010 р. – 12,1%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – 11%, червень до травня 2011 року – 1,5%).

При цьому повідомляється, що в червні 2011 року проти червня 2010 року зафіксовано спад промвиробництва в 10 областях України і місті Київ, у т.ч.:

- у Чернівецькій області (червень 2011 р. до червня 2010 р. – спад 42,5%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – спад 13,2%, червень до травня 2011 року – спад 10,3%);

- Херсонській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. – спад 28,9%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – спад 9,1%, червень до травня 2011 року – спад 18,9%);

- Одеській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. – спад 23,6%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – спад 15,3%, червень до травня 2011 року – зростання 4,8%);

- Вінницькій області (червень 2011 р. до червня 2010 р. – спад 10,3%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – зростання 1,3%, червень до травня 2011 року – зростання 0,8%);

- Закарпатській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. – спад 9,4%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. – зростання 3,3%, червень до травня 2011 року – зростання 4,7%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в червні 2011 року, порівняно з червнем 2010 року, становило 8,9%, у I півріччі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 8,7%, у червні 2011 року проти травня — спад 0,4%.