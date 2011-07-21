Експерт: уряд зробив крок назустріч підприємцям

Рішення про скорочення на 50% переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації, є позитивним кроком уряду, спрямованим на зниження невиправданих витрат суб`єктів господарювання, полегшення умов ведення бізнесу в Україні.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Леонід КОЗАЧЕНКО.

Крім того, зазначив експерт, в умовах, коли рівень гармонізації національних стандартів у галузі сертифікації з міжнародними і європейськими становить близько 30%, намір уряду проводити подальшу дерегуляцію в цьому питанні говорить про розуміння проблеми й бажання її вирішити.

Нагадаємо, у четвер, 14 липня, перший віце-прем`єр-міністр — міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ, представляючи проект Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2012 рік, доручив керівникам структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підлеглих державних підприємств і організацій до кінця листопада скоротити на 50% перелік продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні.

Мета такого кроку - зменшити невиправдані витрати суб`єктів господарювання, пов`язані з введенням продукції в обіг.