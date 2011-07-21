П'яним з ножем виявився фінансовим директором

Затриманий безробітний, який в центрі Донецька убив чоловіка, який захистив співробітницю ЖЕКу, був фінансовим директором одного з підприємств.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні державної служби охорони (УДСО) при Головному управлінні МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що того дня до ЖЕКу «у супроводі водія прибув 47-річний місцевий житель, який працював фінансовим директором одного з донецьких підприємств».

Натомість вчора на брифінгу начальник Ворошиловського РВВС Донецька Іван ЛАСКАВИЙ, розповідаючи про це вбивство, повідомив, що зловмисник, який ножем зарізав 43-річного чоловіка, який захищав диспетчера ЖЕКу № 3, був «49-річним непрацюючим».

Також І.ЛАСКАВИЙ не підтвердив розповсюджену низкою ЗМІ інформацію, що нападник убив двоюрідного брата голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА.

При цьому в повідомленні УДСО зазначено, що у бійку двох чоловіків, яка сталася біля ЖЕКу, «свідки події чомусь не втрутилися».

Кореспонденту УНІАН вдалося з’ясувати, що затриманий проживає в елітному будинку з дворівневими квартирами. Жителі сусідніх будинків і працівники ЖЕКу № 3 практично не йдуть на контакт з журналістами. Вони лише повідомляють, що викликаної ними «швидкої допомоги» чекали довго і прискорили її приїзд тим, що перекрили дорогу автомобілю співробітників УДСО, які у результаті поквапили лікарів.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня о 18.30 до Ворошиловського райвідділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера ЖЕКу № 3 про те, що по проспекту Гринкевича «невідомий бігає з ножем». Співробітники міліції, які прибули на місце події, знайшли біля входу до ЖЕКу реанімаційний автомобіль «швидкої допомоги» і труп чоловіка з ножовим пораненням у області серця.

Сьогодні, 20 липня, начальник Ворошиловського РВВС І.ЛАСКАВИЙ повідомив, що, за словами диспетчера ЖЕКу, до житлоуправління зайшов п`яний чоловік, схопив її за волосся і загрожував відрізком металевої труби. На крик жінки до ЖЕКу забіг один з мешканців будинку, забрав у п`яного трубу і спробував його вгамувати. Між чоловіками зав`язалася бійка, потім, коли вони вже вийшли з будівлі, п`яний вийняв з барсетки ніж і спереду ударив чоловіка, який захищав диспетчера. «Потерпілий впав, а злочинець забрав трубу і пішов додому», - сказав І.ЛАСКАВИЙ.

За його словами, убитий - Геннадій Сливний, 43-річний житель будинку, в якому розміщено даний ЖЕК. У загиблого, який працював водієм. Сиротами залишилися двоє дітей віком 6 років і 10 місяців.

Убивцю міліція знайшла одразу ж, він перебував у себе удома «в неадекватному стані» і нічого не міг розбірливо пояснити, повідомив І.ЛАСКАВИЙ.