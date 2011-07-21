Українці заради соцвиплат прикидаються мертвими

Працівники соціальних служб розповіли, що все частіше стикаються з шахраями, які обманом намагаються отримати гроші від держави.

Так, львів'янин прикинувся мертвим і отримував 3,3 тис. грн. в місяць. 42-річний шахрай, щоб отримувати матеріальну допомогу, змусив дружину його "поховати", пише Сегодня.

У жовтні минулого року пара знайшла оголошення про невпізнаного трупа чоловіка, який знайшли в їхньому районі. Він був приблизно того ж віку, що і глава сімейства. Жінка "впізнала" труп в морзі.

Жінка оформила документи на "небіжчика" і отримала гроші на їх чотирьох неповнолітніх дітей в зв'язку зі смертю чоловіка.

Через кілька місяців у них померла дитина, до них приїхали працівники соціальної служби і побачили "покійного" у будинку, розповів львівський слідчий Сергій Микитюк.

Виявилося, афериста раніше двічі судили за шахрайство, незаконне зберігання зброї і збут наркотиків. Тепер йому загрожує в'язниця, а його дружину відправили до психіатричної лікарні.

Водночас, соціальні служби зізнаються, що українці все частіше намагаються заробити на смерті.

"Так, був у нас випадок, коли киянка отримувала за дорученням пенсію за свою бабусю. Про смерть бабусі не знали майже рік, тому що її поховали в іншому місті, а у столичного РАГСу не було інформації про її смерть" - розповіли в одному з районних соцзабезів Києва.

Деякі шахраї приписують собі "липовий" стаж роботи, щоб отримати підвищену пенсію. Таку махінацію розкрили в Донецькій області.

"Одне з вугільних підприємств приписало сімом людям стаж роботи у шахті. Хоча ті люди ніколи не працювали під землею. Шахраї отримували гроші з 2007 по 2010 рр.. Безпідставно було виплачено 340 тис. грн.", - розповів керівник прес-групи Управління СБУ в регіоні Олександр Балабанцев.

Як відзначає видання, жінки подають заяви в соцзабез на отримання матеріальної допомоги як одиноким матерям. Самі ж благополучно живуть у шлюбі. Дохід - 300 грн. на місяць.

ТСН