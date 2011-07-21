Поїзд Москва - Знам’янка убив двох людей
09:25, 21 липня 2011Суспільство
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Нещасний випадок на Полтавщині
У Полтавській області під колесами потягу загинули двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався сьогодні о 03.15 поблизу залізничної станції „Оржиця” Гребінківського району на 805 км Одеської залізниці.
«Під час руху пасажирським потягом №217 сполученням „Москва - Знам’янка” смертельно травмовано 2 особи, які знаходилися на залізничній колії», - йдеться в повідомленні.
Затримки руху не було.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Полтавській області.
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