Поїзд Москва - Знам’янка убив двох людей

У Полтавській області під колесами потягу загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався сьогодні о 03.15 поблизу залізничної станції „Оржиця” Гребінківського району на 805 км Одеської залізниці.

«Під час руху пасажирським потягом №217 сполученням „Москва - Знам’янка” смертельно травмовано 2 особи, які знаходилися на залізничній колії», - йдеться в повідомленні.

Затримки руху не було.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Полтавській області.