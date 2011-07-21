У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на п`ятницю, 22 липня, штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«У Криму очікуються грози, зливи і град», - зазначається у прес-релізі.

Синоптики прогнозують також шквалистий вітер швидкістю до 22 метрів на секунду.

Нагадаємо, зливи пройшли у низці регіонів півострова на початку липня і протягом кількох днів у середині місяця. Так, в Євпаторії за два дні, 12-13 липня, випала місячна норма опадів, було підтоплено стару частину курортного міста, жертв немає.