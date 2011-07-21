У Києві жінку у ліфті покусав чоловік

У Києві затримано чоловіка, який напав на журналістку в ліфті одного з будинків.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

За даними правоохоронців, «20 липня о 10-й годині ранку до чергової частини Оболонського райуправління столичної міліції звернулася редактор відділу однієї з українських газет із заявою про те, що вночі близько третьої години у кабіні ліфта будинку, в якому вона проживає, невідомий чоловік вкусив її за обличчя і втік».

Потерпілій медичну допомогу надали на місці.

За скоєння даного злочину працівники відділу карного розшуку та патрульної служби райуправління затримали 20-річного місцевого мешканця.

У ході слідства було з’ясовано, що напад він здійснив з метою відібрати сумочку у жінки. Повідомили у ГУ МВС.

Наразі слідчим відділом Оболонського райуправління міліції Києва відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України (розбій).