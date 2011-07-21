Погода на п'ятницю

Завтра, 22 липня, в Україні, крім крайнього сходу, очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, в окремих пунктах град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, на півдні до 24 м/с.

Температура в західних областях вночі 11-16°, вдень 17-22°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів та місцями на сході до 24°, вдень 23-28°, у східних областях, Криму та Приазов'ї 30-35°.

У Києві та Київській області сильний дощ, гроза, в окремих пунктах град. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, під час грози подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі по області 16-21°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 21 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°; у Дніпрі біля Києва - 24°.