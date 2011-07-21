Біля траси «Київ-Одеса» наварили 7,5 мільйона

Співробітники СБУ викрили та припинили функціонування протиправної схеми привласнення державних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що у 2010 році службові особи державного підприємства уклали угоду з однією із комерційних структур, зареєстрованою у Вінницькій області, про виконання робіт з перевлаштування магістральних кабелів зв’язку вздовж автомобільної дороги державного значення «Київ-Одеса». Однак посадовці САД внесли фіктивні дані до офіційних документів (акти прийомки виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, платіжні доручення тощо), у результаті чого замовлені фірмі-підряднику будівельні роботи були виконанні лише «на папері», а отримані грошові кошти привласнені організаторами протиправної оборудки.

Внаслідок злочинної діяльності державному бюджету України завдано збитків на суму понад 7,5 млн. грн.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певної діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.