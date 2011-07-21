Загибла пасажирка «Неоплана» була мешканкою Рівного

Ймовірною причиною аварії автобуса «Неоплан» на Рівненщині стало перевищення швидкості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник відділу ДАІ УМВС України в Рівненській області Ярослав КОВАЛЬЧУК.

Зокрема, за його словами, «ймовірною причиною аварії автобуса стало те, що його водій не вибрав безпечної швидкості руху, тому автобус з’їхав у протилежний до напрямку руху кювет і перекинувся».

За попередньою інформацією керівника відділу ДАІ, пасажирка автобуса «Неоплан», яка загинула внаслідок ДТП, була мешканкою Рівного. Вік загиблої наразі встановлюється. Відомо, що вона їхала разом з онуком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько полудня на території Рівненської області, в районі села Птиче, перекинувся автобус «Неоплан», який рухався з Німеччини.

В автобусі перебували 19 пасажирів та двоє водіїв.

За даними Управління зв’язків з громадськістю МВС, «внаслідок ДТП загинула одна жінка, ще шестеро осіб доставлено до міської лікарні. Решті потерпілим, які отримали численні тілесні ушкодження, наразі надається медична допомога». Пасажири автобуса, почувають себе нормально, їх відправлено до готелю, йдеться у повідомленні МВС, розміщеному на сайті відомства.

На місці події працюють працівники МНС, МВС та Державтоінспекції.